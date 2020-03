Ferj e clubes decidem suspender Campeonato Carioca por 15 dias

Uma reunião nesta segunda-feira determinou a suspensão do Campeonato Carioca por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus. A decisão foi feita pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), representantes dos clubes e Sindicato dos Atletas e de Treinadores. A medida vale para todas as competições organizadas pela entidade, incluindo as categorias de base.

Botafogo e Fluminense votaram a favor da paralisação do Estadual, enquanto o Flamengo queria a continuidade, assim como os clubes pequenos. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, se irritou com o atraso da reunião por conta de um encontro entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e Rodolfo Landim, mandatário do Fla, e deixou o local minutos antes do início da reunião. No entanto, ele comunicou o voto a favor da paralisação para outros dirigentes.

Jogadores e treinadores se manifestaram ao longo da última rodada a favor da suspensão do campeonato. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde durante a semana passada, mas os jogos da Taça Rio foram mantidos com portões fechados. Atletas de Botafogo, Fluminense e Vasco entraram em campo com protestos pela realização dos jogos.

