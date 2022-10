Alan Rick participa de entregas para SEJUSP e anuncia R$ 10 milhões em emendas para Segurança Pública

Nesta quarta-feira, 26/10, o deputado federal e senador eleito Alan Rick participou da entrega das viaturas, que serão usadas no policiamento rural do estado, de equipamentos, de mobiliário, e da reforma do prédio principal do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS). Na solenidade, também foram assinadas as ordens de serviço para construção da academia e do hangar que integrarão o complexo do CIEPS e ainda a contratação do MBA-FGV em Gestão e Governança em Segurança Pública. Ao todo, mais de R$ 12 milhões em investimentos em estrutura e capacitação para as forças de segurança pública.

“Mais da metade desse recurso, que está sendo executado pelo governo do estado, é fruto de emenda de bancada que trabalhamos em 2019”,- explicou Alan Rick.

O parlamentar aproveitou o momento para anunciar que já pactuou a destinação da emenda de bancada do orçamento de 2023 para a Segurança Pública.

“Até o momento já destinei R$ 18 milhões para estruturar e equipar a Segurança Pública do Acre e agora, que cada parlamentar indica uma emenda de bancada, a minha será para o governo do estado, através da SEJUSP, dar continuidade a esse trabalho. São mais R$ 10 milhões.” – afirmou.

O governador Gladson Cameli e o secretário de Segurança, Paulo César, agradeceram a parceria de Alan Rick.

“Desse recurso que ultrapassa os R$ 12 milhões, mais de R$ 7 milhões são frutos de emenda destinada em 2019. Depois disso, só o deputado Alan e a senadora Mailza destinaram recursos para a segurança pública e hoje colhemos os frutos desses investimentos.” – disse o secretário.

