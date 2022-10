Homem é morto a tiros após sair de bar na cidade de Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Um homem identificado por Júnior dos Santos Silva, também conhecido pelo apelido de “Rato”, foi assassinado na noite desta quarta-feira, dia 26, por volta das 22h10, quando teria saído de um bar e caminhava pela rua Zuila Bezerra.

Júnior dos Santos Silva, foi assassinado na noite desta quarta-feira, dia 26

‘Rato’ teria sido seguido por dois indivíduos que sacaram de armas e efetuado vários disparos, mas, foi atingido por várias e caiu no meio da rua, morrendo logo em seguida.

O crime ocorreu no Bairro Aeroporto, na cidade de Epitaciolândia. Segundo moradores locais, teriam ouvido vários disparos e momento depois, encontraram o corpo de Júnior caído na rua já sem vida.

Guarnições da Polícia Militar do 5º Batalhão se deslocaram para o local após serem acionados, além de homens do Bope. Na puderam fazer, além de atestar o óbito de Júnior.

Após isolarem o local, foram localizados alguns projéteis e capsulas calibre 9 milímetros. Após solicitarem a presença do carro do Instituto Médico Legal 0 IML, o corpo foi analisado, sendo localizado quatro perfurações pelo corpo; duas na região do abdômen, uma abaixo do umbigo e uma no tórax, no lado esquerdo.

O corpo foi retirado do local e será levado ao IML na Capital nas primeiras horas desta quinta, dia 27, onde passará por autópsia e depois liberado aos familiares.

A polícia judiciária irá iniciar investigações sobre o homicídio, na tentativa de identificar os suspeitos. Inicialmente, se leva a crer em possível acerto de contas entre grupos criminosos rivais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp