Ambiente de paz e respeito e marca encontro entre militâncias de Jorge e Petecão no Tancredo Neves

Foi num clima de muita civilidade e cordialidade que os militantes que apoiam o candidato ao governo Jorge Viana (PT) e o candidato Sérgio Petecão (PSD) se encontraram durante caminhada no bairro Tancredo Neves, na tarde desta quarta-feira, 7, na Avenida Doutor Antônio Pessoa Jucá.

“Nossa campanha cumpriu uma agenda muito bacana na parte alta da cidade. Começamos a caminhada no Montanhês e seguimos descendo até o Tancredo Neves. A recepção da comunidade foi excepcional. E a galera do Petecão estava fazendo uma caminhada na mesma região e foi bonito o encontro com pessoas que estão na luta pelo candidatos deles que é o Petecão. Foi um encontro num ambiente de paz”, disse Jorge Viana.

O ex-governador ressaltou que sentiu o respeito da militância do PSD e viu o respeito com que a militância da Federação Brasil da Esperança Acre tratou os adversários nessa disputa eleitoral.

“Que bom seria se eleição fosse sempre assim, as pessoas apoiando candidatos diferentes, mas todos juntos no mesmo propósito de ver o Acre voltando a dar certo”, acrescentou Jorge Viana.

Durante o encontro inesperado houve inclusive uma manifestação de apoio à candidatura de Jorge Viana e Marcus Alexandre (PT) por parte da militância do PSD numa disputa de segundo turno nas eleições deste ano.

“Fiquei muito contente com a maneira respeitosa que Marcus, eu e Nazaré fomos tratados e acredito que a militância do Petecão também ficou contente porque nós todos tratamos a turma dele com muito respeito. Foi uma festa esse encontro que cruzou uma militância com a outra”, comentou Jorge.

