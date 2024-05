Câmara de Epitaciolândia: Vereadores protocolam requerimento para destituir presidente interino

Por Alexandre Lima

Vereadore Rubens Rodrigues, do partido PSD.

Seis vereadores do município de Epitaciolândia movimentaram os corredores da política local nesta quinta-feira (02) ao protocolarem um requerimento que tem como alvo, a destituição do vereador Rubens Rodrigues do cargo de presidente interino da Câmara de Vereadores. A ação surge em meio a alegações de abuso de poder por parte de Rubens, que estaria agindo de forma unilateral e impositiva em suas funções.

Os vereadores Rozimar Menezes, Lucimar Monteiro de Souza (Preta), Seliene Conceição Nascimento Lima, Francisco das Chagas Santos de Melo, Marcos Ribeiro e José Antônio da Silva Batista (Nego) assinaram o requerimento, expressando descontentamento com a gestão de Rubens na presidência interina, alegando que suas práticas não estão de acordo com o interesse do Legislativo municipal.

O requerimento em questão, baseia-se no artigo 24 do regimento interno da Câmara, que estipula que um membro da mesa diretora pode ser destituído pelo voto de dois terços dos membros da Câmara caso seja considerado faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais.

Vereador Marcos Ribeiro protocolou o pedido de destituição da atual mesa onde tem Rubens como presidente interino.

Uma das situações que motivou a ação foi relatada pelo vereador Francisco das Chagas Santos de Melo, autor do requerimento. Segundo ele, no dia 22 de abril de 2024, solicitou transporte da Câmara Municipal para levar quatro vereadores à comunidade Riozinho, onde participariam de um evento de inauguração promovido pela Prefeitura. No entanto, o presidente interino, Rubens, teria negado o pedido de forma arbitrária, recusando-se a disponibilizar o veículo público para os demais vereadores.

Além disso, alega-se que Rubens utilizou os veículos da Câmara de forma pessoal, incluindo uma viagem a Porto Velho, sem justificativa convincente e sem prestar contas aos demais parlamentares sobre tal deslocamento realizado nos dias 3, 4 e 5 de abril.

Diante dessas acusações, o vereador Francisco, com o apoio de outros cinco vereadores, apresentou o requerimento para destituir Rubens do cargo de presidente interino, aguardando agora a aprovação deste documento pela Câmara Municipal.

Veja vídeo da Sessão onde o vereador Marcos Ribeiros fala do pedido de estituição do vereador Rubens Rodrigues do cargo de presidente interino da Câmara de Vereadores.

