Conhecido por pregar em hospitais, médico Brasileense começa missão humanitária na África

Por Contil Net

Médico foi convidado por um projeto que leva médicos evangélicos pelo mundo

O médico André Ricardo Menezes Jerônimo está atualmente em missão evangélica em Angola, na África. André postou esta semana as primeiras ações de evangelismo e consulta médica em uma pequena vila do país. O médico destacou o “calor escaldante”, além do carinho recebido pelas crianças da localidade.

“Romanos 10:14-16 Eis Me Aqui, eu Vou Senhor! O ano de 2024 é o Ano do Servir, Abençoar, Plantar, Amar, Acolher, deixar para trás o nosso eu, e Viver a Plenitude da Vontade de Deus. Uma Palavra define o que vivo hoje, gratidão”, escreveu Menezes em uma publicação.

“Momentos sem Receita”

Natural de Brasiléia, ele cursou medicina em Santa Cruz, Bolívia. Ele trabalha no principal hospital de Caruaru, Pernambuco, e é famoso nas redes sociais, com mais de 400 mil seguidores, por ministrar durante seus plantões.

“Obrigado Senhor por me permitir doar o meu tempo, a minha vida e o conhecimento para alcançar Vidas preciosas para ti. A ANGOLA Vive por Fé e por Amor. Isso me completa”, declarou o médico sobre a missão no país africano.

André é pai de duas filhas, Beatriz e Maria Flor. Além de sua atuação como médico e diretor clínico em Caruaru, há três anos ele realiza palestras em todo o Brasil com um projeto chamado “Momento sem Receita”. Convidado por um projeto que leva médicos evangélicos pelo mundo, ele está agora em Angola.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp