Ancião é resgatado de sua casa invadida pelas águas do rio Acre em Brasiléia

Alexandre Lima

Um antigo comerciante aposentado de Brasiléia, Epaminondas Rodrigues de Souza, de 80 anos, se viu em uma situação delicada neste domingo, dia 25, ao ver sua casa localizada no centro da cidade, sendo invadida pelas águas do Rio Acre.

Segundo foi informado, Seu Epaminondas acreditava que o rio não chegaria em sua casa, a exemplo do ano passado. Foi quando um ex-funcionário seu, Nelson Moreira passava pela rua e viu movimento dentro da casa.

Não é confirmado, mas comentam que seu Epaminondas ao acordar e levantar da cama, colocou seus pés na água que já passava por debaixo da cama. Foi quando levantou e percebeu que sua previsão não havia se concretizado.

Em outra versão, comentam que o mesmo teria se negado a sair de sua casa, mas, ao perceberem sua presença no interior, solicitaram ajuda para sua retirada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre foi solicitada e realizaram a retirada do ancião para a parte alta da cidade são e salvo, juntamente com alguns pertences pessoais junto.

