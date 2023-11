Prefeitura de Epitaciolândia ajusta últimos detalhes para inauguração da iluminação natalina 2023

Por wesley cardoso

A prefeitura de Epitaciolândia está nos últimos detalhes para inauguração da iluminação natalina deste ano de 2023, uma programação está sendo preparada com shows e atividades culturais para dar as boas-vindas aos festejos de fim de ano.

A cerimonia do “Acender das Luzes de Natal” está prevista para sexta-feira, 24, a partir das 18h com a chegada do Papai Noel, shows com Jhow de Abreu e Banda, Valsa dos Idosos e Jessé e Yohana. O evento marca oficialmente os festejos de fim de ano em Epitaciolândia.

