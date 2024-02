Moto incendeia em via pública de Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Na tarde deste domingo, dia 25, uma cena inusitada chamou atenção dos moradores de Epitaciolândia, quando uma moto que circulava na parte alta da cidade repentinamente pegou fogo, causando um incêndio em plena via pública. O incidente ocorreu nas imediações da rodoviária local, chamando a atenção de transeuntes e comerciantes da região.

Testemunhas relatam que terceiros correram para ajudar, utilizando extintores para conter as chamas que consumiam o veículo. Apesar do susto e do prejuízo material, não houve registro de feridos. O condutor ou condutora da motocicleta ainda não foi identificado(a), e a causa do incêndio permanece desconhecida.

Não foi informado se autoridades locais de trânsito foram acionadas sobre o ocorrido para determinar as circunstâncias que levaram ao incêndio repentino da moto.

