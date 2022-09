Ao lado das filhas e netos, Jorge Viana caminha em bairros da parte alta da cidade e diz que política para ele não é negócio

Ao lado das filhas e dos netos, Jorge Viana (PT), candidato ao governo do Acre, caminhou, neste sábado, 10, na parte alta da cidade, acompanhado por Marcus Alexandre (PT), candidato a vice-governador, com lideranças, candidatos a deputado federal e deputado estadual e a militância da Federação da Esperança Acre.

“Nossa caminhada começou no São Francisco, depois nós fomos para o Vitória I e II, seguimos para o Eldorado, chegamos ao Chico Mendes e concluímos na parada final do São Francisco, numa imensa alegria. Fomos recebido pelas pessoas que estavam em suas casas. Foi uma caminhada que sentimos a esperança de ver o Acre voltando a ter dias melhores para todo mundo”, afirmou o ex-governador.

Marcus Alexandre ressaltou que os bairros percorridos nessa Caminhada da Esperança receberam intervenções nas gestões petistas.

“Nós tivemos grandes investimentos, principalmente na pavimentação de ruas, construção de calçadas, no saneamento, na construção de casas, postos de saúde. Tivemos grandes investimentos na área de infraestrutura nessa região. A gente espera poder continuar essa parceria. Esses bairros vão contar com nosso apoio no governo Jorge Viana e Marcus Alexandre”, assegurou o ex-prefeito.

Jorge Viana lamentou que a realidade da parte alta da cidade seja de abandono. Mas revelou que sentiu no diálogo com a população que população está confiante em dias melhores.

“Esses moradores voltarão a ter vez e voz. Vão ser olhados pelas autoridades. Esse é nosso compromisso. A gente também está aqui lutando pela senadora Nazaré Araújo [PT] para que ela nos ajude a fazer o Acre ser diferente, junto com o presidente Lula, e melhor para todos a partir de janeiro do ano que vem”, disse o candidato ao governo.

Jorge Viana comentou ainda sobre a participação de suas filhas e netos na caminhada deste sábado.

“São militantes de primeira ordem. O André e a Clara são mais lulista que qualquer um. Vieram todos de camiseta em apoio. Isso é muito bom. A nossa campanha é feita com amor, com as famílias. Política para nós não é negócio. Política para nós é um espaço para trabalhar pelo bem comum. Onde podemos cuidar de todas as famílias, pode gerar emprego, renda, criando um ambiente de felicidade para o povo viver. É isso que nós vamos ter no Acre a partir de janeiro do ano que vem, se Deus quiser. Essa é minha promessa para os meus netos, André e Clara”, finalizou.

