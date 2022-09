Na inauguração de comitê de Dr. Thor e Gabriel Santos Jenilson diz que no senado vai lutar para garantir internet a alunos das escolas públicas

ASSESSORIA

No fim da tarde deste domingo (11), o candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB), participou de um bandeiraço promovido por apoiadores na Avenida Ceará, em Rio Branco. Com muita animação, o evento chamou a atenção de quem passava pelo local e diversos motoristas aproveitavam para parar e demonstrar o apoio e declarar voto ao Dr Jenilson.

O candidato ao Senado Federal também participou da inauguração do comitê central dos candidatos a deputado federal Thor Dantas e deputado estadual Gabriel Santos, ambos do PSB.

Dr. Jenilson destacou que os dois candidatos são extremamente capacitados para representar o povo acreano.

Disputando um cargo legislativo pela primeira vez, Dantas foi professor do Dr. Jenilson durante sua residência em infectologia. “Ele me ensinou muita coisa, é qualificado e virou referência no estado por seus posicionamentos nos assuntos de epidemiologia, na pandemia, tudo o que precisava ser decidido tinha a participação dele no Comitê Covid-19”, afirmou.

O jovem advogado Gabriel Santos tenta, pela segunda vez, uma vaga na Assembleia Legislativa e destacou que o Dr. Jenilson Leite foi um grande incentivador para que ele integrasse o projeto de ver o Acre avançar.

“O Gabriel é um jovem que tem grandes lutas na sua vida política que chegou aonde chegou através de seu esforço e das oportunidades conquistadas por meio dos seus estudos, se tornou um bom advogado e tem nele essa vontade de ajudar o estado”, avaliou Dr. Jenilson.

Com a presença de um grupo grande de jovens no evento, o candidato a senador destacou suas propostas para melhorar o futuro da juventude acreana, entre elas está a garantia de uma internet de qualidade.

“Nós precisamos garantir a conectividade para os alunos das nossas escolas públicas, tanto para melhorar a qualidade da aprendizagem no dia a dia, quanto para preparar e profissionalizar esses jovens para o mercado de trabalho digital que tem crescido em todo o mundo”, disse.

O comitê de Dr. Thor e Gabriel Santos está localizado na Avenida Ceará, ao lado do Recanto Food e Beer.

