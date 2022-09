Moradores encontram homem ferido a tiros e golpe de faca em Rio Branco

Imagem ilustrativa

Kledson de Jesus Mota, 32 anos, foi encontrado gravemente ferido a tiros e golpe de faca, na madrugada deste domingo (11), na rua Porfírio, nas proximidades da Escola Djalma Teles Galdino, no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kledson estava caminhando em via pública, quando foi abordado por um homem não identificado, que em posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros, sendo que um tiro atingiu a vítima na cabeça e outro no ombro e, em seguida, o criminoso desferiu uma facada nas costas de Kledson. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Moradores da região ouviram os disparos da arma de fogo e os gritos pedindo por socorro e foram ver o que tinha acontecido e, quando chegaram, já encontraram Kledson agonizando e sangrando muito e, rapidamente, acionaram uma ambulância e a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos a Kledson e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, entubado e desacordado.

Policiais Militares do 3° Batalhão, também esteve no local e isolou área para os trabalhos do perito em criminal.

A motivação é desconhecida pela polícia. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

