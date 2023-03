Após se passar quase 2 anos, acusado de matar médico acriano vai a júri popular por decisão judicial

FONTE: noticiasacreana.com

O profissional da medicina Geraldo Freitas de Carvalho Júnior, acusado de matar o médico acreano Andrade Lopes, que também era médico e morava na cidade de Araci, vai a júri popular após decisão judicial.

A decisão foi anunciada na última sexta-feira (17) pela juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara do Júri de Feira de Santana no estado da Bahia.

O assassino do médico acreano Geraldo Freitas de Carvalho Júnior segue preso no Conjunto Penal de Feira de Santana desde o dia 28 de maio de 2021. O crime ocorreu no dia 24 de maio do mesmo ano. O corpo da vítima foi jogado no Rio.

