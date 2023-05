Assis Brasil realiza caminhada em alusão ao Dia D de conscientização contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

“É muito importante que tenha essa mobilização pois, muita gente nem sabe do que se trata, e muitas crianças e adolescentes são vítimas desse tipo de crime que é sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, precisamos ter coragem para falar, para conversar com alguém de confiança e os adultos precisam saber ouvir”, destacou o estudante Nando Jesus.

A mobilização de estudantes, professores, funcionários, policia militar e outras instituições movimentou as principais ruas de Assis Brasil numa caminhada em alusão ao Dia 18 de Maio principal dia em que se trabalha a conscientização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

A caminhada saiu de frente do ginásio de esporte Sidney Nascimento de Moraes e parou na praça central onde aconteceram apresentações e falas das autoridades.

O prefeito Jerry Correia, esteve presente, em sua fala destacou a importância de cuidar das crianças. “Sabemos que hoje está muito mais complexo para a polícia combater os crimes contra crianças e adolescentes devido as redes sociais que estão aí a todo momento, por isso é importante o olhar familiar, o cuidar dos nossos filhos, a escola tem um papel importante nesta luta onde todos devemos estar unidos para combater estes crimes”, destacou.

Essa data foi escolhida devido o “Crime Araceli”, onde uma menina de oito anos de idade teve seus direitos humanos violados e foi cruelmente assassinada no ano de 1973, em Vitória no Estado do Espirito Santo. Desde então, a data tem o objetivo de mobilizar e reafirmar a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes.

Daniela Regis, Conselheira Tutelar, falou da importância de reunir os seguimentos para falar sobre o assunto. “Infelizmente esse tipo de crime tem crescido em nosso país, é preciso que todos se unam para conscientizar, é preciso denunciar, desta forma vamos proteger nossas crianças. É uma data para conscientizar melhor a população”, finalizou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp