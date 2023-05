Na tribuna, deputado coronel Ulysses parabeniza PM pelos seus 107 anos

O deputado coronel Ulysses(UB) ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira(18) para felicitar a Polícia Militar do Acre pela semana comemorativa de seus 107 anos de fundação. Oficial da ativa durante 30 anos, o parlamentar traçou num breve resumo a história da Instituição que se iniciou em 1916, com a criação de companhias regionais que visavam garantir a ordem pública dos antigos territórios do Acre.

“Com a unificação dos departamentos, as companhias regionais foram substituídas pela Força Policial que, posteriormente, deu lugar à Polícia Militar do Território do Acre”, destacou.

Em seu pronunciamento, o deputado lembrou que, em seguida, foi então criada a Guarda Territorial do Estado do Acre. “Já com a promulgação da 1° Constituição do Acre, a Corporação passou a ser chamada, finalmente, Polícia Militar do Acre”.

O parlamentar acreano destacou que no curso desta longa trajetória ,os integrantes da PM , além da segurança pública, contribuíram enormemente na consolidação do Estado do Acre, “participando efetivamente da construção civil, no ensino e na própria administração do território”. Atualmente, enfatizou o parlamentar, a PM possui como principal atribuição realizar ,ostensivamente, o policiamento e a preservação da ordem pública no Estado.

Requerimento.

Isto posto, e ressaltando em seu discurso a relevância do trabalho realizado pela Polícia Militar do Estado do Acre e de seus integrantes, o deputado ingressou junto à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) com um Requerimento de Moção de Aplausos e Louvor em homenagem ao aniversário de 107 anos deda Polícia Militar do Estado do Acre, oficialmente celebrado no dia 25 de maio. ”Sem dúvida, uma instituição com um histórico de dedicação e trabalho que orgulha, engrandece e dignifica todo o Estado”, finalizou.

