Assis Brasil se transforma em um canteiro de obras com investimentos na cidade e zona rural

A prefeitura de Assis Brasil, administrada pelo jovem prefeito Jerry Correia e seu vice Reginaldo Martins, lançou um pacote de obras públicas que juntas somam quase 10 milhões de reais. Os investimentos vão desde pavimentação de ruas e construção de prédios públicos à recuperação de ramais e construção de pontes.

As obras também aquecem a economia local e geram dezenas de empregos. Os recursos aplicados são frutos de emendas parlamentares e convênios com o Governo do Acre.

“Nossa missão é melhorar a vida de todos nossos moradores, dos que vivem na cidade, na zona rural ou nas aldeias indígenas. Isso só tem sido possível graças às benções de Deus e o apoio que temos buscado junto aos parlamentares e ao governo do estado”, comentou Jerry.

Entre as obras em andamento estão a ampliação do Mercado Municipal, melhorias e iluminação do estádio José Dantas, pavimentação da rua Juvenal Duarte, pavimentação da rua Valério Magalhães, pavimentação da rua da Pousada, construção de ponte sobre o Igarapé Cascata, recuperação de aproximadamente 800 quilômetros de ramais, entre outras.

O prefeito Jerry Correia confirmou para as próximas semanas o início de mais obras de pavimentação de ruas e outras parcerias com o Governo do Acre.

“Vamos dar ordem de serviço de quase 3 milhões de reais em obras de infraestrutura urbana e rural. O recurso é fruto de convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil. Também estamos aguardando a conclusão dos projetos arquitetônicos que serão elaborados pela AMAC para licitarmos as obras de construção da orla do Rio Acre, reforma da Câmara de Vereadores, reforma da Colônia de Pescadores, urbanização da Trilha Ecológica e revitalização de praças”, garantiu o prefeito.

Jerry Correia lembrou que muitas dessas obras só poderão dar início após o período eleitoral, mas que sua equipe técnica trabalha juntamente com a Associação dos Municípios do Acre para concluir todos os projetos e processo licitatório ainda este ano.

