Atleta acreana vence luta de MMA em São Paulo contra adversária especialista em jiu-jitsu

A atleta Waleska Karolline, 24 anos, acreana de Rio Branco, venceu na madrugada deste domingo (26), em São Paulo, mais uma luta de MMA.

Valeska Karolline, atleta acreana, vencedora da disputa realizada em SP, na modalidade MMA. Foto arquivo retirada da Internet.

Ela enfrentou a paulistana Pat Borges, de 38 anos, em luta transmitida para todo o país, pelo Canal COMBATE da TV Bandeirantes, num confronto de três roudns de cinco minutos cada um.

No primeiro round, apesar de iniciar o combate de forma mais agressiva, com trocação de socos, a acreana permitiu que a adversária a derrubasse várias vezes, e levasse a luta para o chão. A paulistana é especialista em jiu-jitsu, o que lhe permitia alguma vantagem na luta de chão, com atracação. No tablado, neste primeiro round, a acreana saiu perdendo de 29 a 28.

No segundo round, a acreana se recuperou, assimilou os golpes, e mesmo derrubada, não permitiu que a adversária impusesse seu ritmo na luta de chão, e acabou vencendo, empatando o confronto em uma um.

Karolline, em treino de jiu-jitsu. Foto retirada da Internet.

No terceiro round, com a adversária visivelmente cansada, e acusando seus 14 anos de diferença em relação a idade da atleta acreana, Waleska acabou se impondo. Agora, foi ela que tomou a inciativa da luta de chão. Na queda, a paulistana ficou por baixo, e Waleska dominou todo o round, trabalhando por cima do corpo da adversária, lhe aplicando sérios e duros golpes no rosto e na cabeça.

Os juízes declararam a acreana vitoriosa ao vencer o terceiro round.

Waleska Karolline, atleta acreana, após vitória.

A acreana foi a primeira mulher, a receber convite para disputar o maior evento de MMA da América Latina, o Shooto Brasil, em 2020. Waleska é praticante de artes marciais mistas (MMA), há 4 anos e atleta de jiu-jitsu há 3.

Karolline treina na Academia do atleta Francimar Bodão, e conta com apoio de amigos, familiares e patrocinadores, como o Grupo Miragina.

Parabéns Karolline!

