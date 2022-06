Epitaciolândia recebe 2ª fase dos Jogos Escolares 2022

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e Governo do Estado, através do Núcleo de Educação, nesta terça-feira, 21, fizeram a abertura da 2ª Fase dos Jogos Escolares 2022 em Epitaciolândia.

Há dois anos sem ser realizada a competição esportiva por causa da pandemia da convid-19, centenas de alunos das escolas estadual e municipal estão participando da competição nesta terça e quarta-feira no Ginásio Wilson Pinheiro.

Estiveram presentes na abertura o prefeito Sérgio Lopes, Eunice Maia Gondim, Secretária Municipal de Educação, Tiago Menezes, representando a coordenação Estadual de Esportes, Cleomar Portela Eduino, Coordenador do Núcleo de Educação em Epitaciolândia, e Joãozinho Ferreira, Secretário Municipal de Cultura e Esportes.

O prefeito Sérgio Lopes, ao declarar abertos os jogos escolares, falou da satisfação em ver crianças e adolescentes voltando às competições esportivas:

“Estamos felizes em receber a 2ª fase dos jogos escolares aqui em Epitaciolândia. Iremos sediar também as finais, quando receberemos as equipes classificadas de todo oEstado, isso mostra o compromisso que temos com o esporte.” Completou o prefeito.

