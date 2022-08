Autor da lei que cria o Selo de Qualidade do Açaí, Dr. Jenilson participa de festival em Feijó destaca importância do evento para economia

ASSESSORIA

O candidato ao Senado pelo PSB, Dr. Jenilson Leite, está em Feijó, onde participou da abertura do XXIII Festival do Açaí, na noite desta sexta-feira (12).

Jenilson é o autor do projeto de lei que criou o Programa Estadual de Qualidade do Açaí e o Selo de Qualidade para os estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo humano de origem vegetal.

A lei tem por objetivo identificar e promover a execução das ações de fortalecimento e desenvolvimento do comércio e consumo do açaí, no âmbito do estadual. Acreditando no potencial da comercialização da fruta e seus derivados. Jenilson destacou a importância do Festival para a economia do município.

“Festival do Açaí atrai muitos turistas e com isso movimenta a economia de Feijó. Parabéns ao prefeito Kiefer Cavalcante pela linda festa, o cuidado com a população em proporcionar tudo o que é merecido. Há anos sou defensor de se implementar a cultura do açaí aqui no Acre, esse projeto de nossa autoria, que cria o selo, tem sido muito importante, incentivando a produção e capacitando nossos produtores,”, afirmou.

Dr. Jenilson agradeceu o carinho com que foi recebido pela população na Terra do Açaí. “Primeira noite de muita alegria, povo animado e muita festa! Encontrei muitos amigos e pessoas queridas de vários municípios. Também aproveitei para reiterar nosso compromisso para os próximos dias”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp