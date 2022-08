Polícia Civil prende foragido da justiça por feminicídio em zona rural de Capixaba

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio_e Proteção a Pessoa (DHPP) prendeu E. do N. P. de 49 anos, em uma localidade em área rural de difícil acesso no município de Capixaba.

Contra E. do N. P. pesa um Mandado de Prisão em aberto desde o ano de 2019 quando o mesmo efetuou disparo de arma de fogo contra sua ex-companheira, Marli dos Santos, de 48 anos em sua residência localizada na Estrada Trasnacreana, AC-90, km 14.

Ela veio a óbito no local e consta nos autos do inquérito que a motivação para o crime se deu em virtude do autor não aceitar o fim do relacionamento e resolveu por fim na vida de sua ex companheira Marli dos Santos.

Após o cometimento do feminicidio o autor se evadiu do local e encontrava-se homiziado desde 2019 em uma Colônia localizada as margens do Rio Acre que tem acesso pelo municipio de Capixaba, Ramal do Railton, km 40, onde a equipe de investigação andou mais três quilômetros à pé além de 30 minutos de embarcação pelo Rio Acre para chegar na localidade.

Após efetuar a prisão do acusado ele foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida encaminhado ao presídio da capital sendo colocado à disposição da justiça.

