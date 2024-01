Autoridades policiais tentam localizar motorista que atropelou e fugiu em Assis Brasil

Por Alexandre Lima

Um atropelamento ocorrido na madrugada do dia 1º de janeiro, por volta das 03:40, está sendo investigado pelas autoridades de Assis Brasil, município localizado a cerca de 330km da capital Rio Branco, na tríplice fronteira acreana.

A vítima, que estava na companha de mais duas pessoas (uma mulher e um homem), caminhavam no centro da cidade, quando tentavam atravessar a rua Valério Magalhães e foram surpreendidos por um carro de cor escura.

A mulher que estava de vestido e o homem, ao perceberem o carro, ainda tiveram tempo de correr. O carro avançou no cruzamento indo de encontro a mulher. Com o impacto, foi jogada para cima e caiu na rua.

O motorista não deu qualquer demonstração de querer parar e acelerou, indo embora sem dar qualquer assistência à mulher que ficou caída na rua. O homem e a mulher que estava junto, rapidamente correram para ajudar.

Aparentemente, a vítima do atropelamento teria sofrido uma possível fratura em uma de suas pernas, juntamente com algumas escoriações pelo corpo. A outra mulher saiu do local para pedir ajuda.

Segundo informações, as autoridades locais estão buscando informações para tentar localizar o motorista, para que responsabilizado do incidente.

Fugir do local do acidente é crime, mesmo quando não há vítimas. Conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa atitude caracteriza fuga à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída ao condutor, e pode gerar detenção de seis meses a um ano ou multa de acordo com o artigo 305.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp