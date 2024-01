Assis Brasil celebra a chegada de 2024 com “Show da Virada” no Centro da cidade

A gestão do prefeito Jerry Correia, realizou mais uma festa de fim de ano o “Show da Virada”, como vem ocorrendo todos os anos de sua gestão, com a participação de atrações locais e do estado que animaram o público presente na avenida principal da cidade. Esteve no palco os cantores JQS e Novaes, Luan Lima e para fechar a festa Roger Souza, aconteceu ainda queima de fogos coloridos a meia noite no centro da cidade.

O prefeito Jerry Correia e o vice Reginaldo Martins subiram ao palco minutos antes de meia noite para agradecer. “Agradeço a todos que se fazem presente, foi um ano de muitas conquistas para o povo de Assis Brasil e que venha 2024 de muitas realizações para a população. Feliz 2024”, destacou Jerry Correia.

A festa da virada também aqueceu a economia local com venda de bebidas e alimentação fornecidas pelos vendedores do município, o que gerou emprego e renda no município.

Além da população de Assis Brasil, visitantes de Rio Branco, Brasiléia e Epitaciolândia estiveram presentes no show da virada.

