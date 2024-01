Gestão de Gladson é aprovada por quase 70% da população de Rio Branco, revela pesquisa

Pesquisa realizada pelo Instituto Data Control na última semana de 2023 em Rio Branco e Tarauacá mostra que o governador Gladson Cameli segue com popularidade em alta e é aprovado por mais de 69% da população.

Em Rio Branco, que reúne mais de 50% da população do Estado, 69,6% dos entrevistados disseram que aprovam a maneira de administrar de Cameli. Já quando o assunto é a gestão do Estado em si, 14,8% dos entrevistados consideram o primeiro ano do segundo mandato de Cameli como ótimo e 45,7% como bom. Para 16,8% é regular e apenas 10,3% consideram ruim.

Se somados os números, a aprovação do primeiro ano do segundo mandato de Cameli(ótimo e bom) é de 60,5%, isso sem incluir o percentual de regularidade que é 16,8%. Se estes forem incluídos, o índice chega a 77,3%.

Em Tarauacá, a aprovação de Cameli é de 74,6%. Já o primeiro ano da segunda gestão é considerado ótimo por 19,8% dos entrevistados e bom 46,8% do mesmo público.

Em Rio Branco foram ouvidas 750 pessoas entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2023. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3,40% para mais ou para menos.

Já em Tarauacá foram realizadas 250 entrevistas entre os dias 29 e 30 de dezembro de 2023, com margem de confiança de erro de 3% e intervalo de confiança de 95%.

