Balsa adquirida com emenda parlamentar do Líder do Governo Deputado Manoel Moraes, entra em funcionamento em Xapuri

Por Alexandre Lima

Uma conquista significativa para Xapuri se concretiza com a entrada em funcionamento da nova balsa. Adquirida através de uma emenda parlamentar destinada pelo Deputado Manoel Moraes, líder do Governo na Aleac. O representante do povo destinou nos últimos dois anos mais de R$ 2 Milhões para o DERACRE, onde parte desse recurso foi utilizado na aquisição da Balsa. Esse investimento demonstrou o comprometimento do parlamentar com os moradores do Bairro Sibéria, resolvendo uma demanda antiga de mobilidade na região.

A nova balsa, que conta com uma estrutura ampla e rebocador, marca um importante avanço na infraestrutura local. O rebocador desempenha um importante papel para auxiliar na movimentação segura da balsa, garantindo sua estabilidade e direção correta, principalmente em correntezas e condições adversas dos rios. Além disso, o rebocador tem alta eficiência operacional, o que possibilita um transporte mais ágil e confiável para a população.

Recentemente, a comunidade enfrentou transtornos devido à interdição da antiga balsa pela Marinha. Manoel Moraes preocupado com o bem-estar da comunidade, havia viabilizado junto ao Deracre a reativação da balsa anteriormente interditada, e solicitou ao DERACRE a manutenção da antiga balsa, para que esta sirva como reserva no município, garantindo um sistema de transporte fluvial mesmo em caso de eventualidades.

Em suas redes sociais, o Deputado expressou sua gratidão ao Governador Gladson Cameli e também a parceria de sucesso com a equipe do Deracre, que tornaram possível essa conquista para os cidadãos xapurienses, dizendo que esta conquista é fruto do trabalho em conjunto.

