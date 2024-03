Casa é consumida pelo fogo no Bairro José Moreira em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um incidente alarmante deixou os residentes do Bairro Francisco José Moreira em estado de preocupação nesta tarde de sexta-feira, 8 de março, quando uma casa de madeira foi consumida por um incêndio devastador.

Com a iminente ameaça de as chamas se espalharem para uma residência vizinha, os moradores mobilizaram-se para solicitar a intervenção do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, situado na cidade próxima de Epitaciolândia. Por sorte, vários caminhões-pipa estavam nas proximidades, contribuindo para conter as chamas e proteger as casas circundantes em Brasiléia.

De acordo com informações obtidas, foi somente por meio de um chamado da Polícia Militar para os bombeiros via rádio que um caminhão, que já havia avistado a fumaça enquanto cruzava a ponte em direção a Brasiléia, se deslocou até o local para auxiliar no combate ao incêndio, evitando uma possível tragédia.

Foi relatado que os proprietários da residência não estavam presentes no momento do incêndio, pois estavam no trabalho. A estrutura de madeira seca contribuiu para a rápida propagação das chamas, resultando em perdas materiais

A causa do incêndio ainda será investigada, podendo ter sido desencadeada por um curto-circuito na rede elétrica, um vazamento de botijão de gás que gerou uma faísca devido ao calor, ou outras circunstâncias.significativas.

Sem número 193

Problemas persistentes têm sido enfrentados pelo 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre em relação ao número de emergência 193. O Comando Geral foi informado dessa questão há algum tempo, ainda não houve uma solução definitiva.

Embora um número de WhatsApp tenha sido disponibilizado, coincidentemente, nesta sexta-feira, ele apresentou problemas, e não há previsão de retorno para o número de emergência tradicional.

