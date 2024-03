Ulysses e seu gabinete continuam ajudando famílias atingidas pelas enchentes

BRASÍLIA (09,03.2024) – Maradora do bairro Bahia Velha, Maria Pereira, de 63 anos, é uma das milhares de pessoas atingidas em Rio Branco pelas cheias do Rio Acre, em Rio Branco–AC. Ela é, também, uma das famílias atendidas pelo deputado Coronel Ulysses (União–AC) e as equipes de seu gabinete, que, diariamente, percorrem bairros da capital do Acre distribuindo alimentos (cestas básicas) àqueles mais necessitados. A ajuda humanitária se iniciou bem antes do período crítico das cheias, quando, pessoalmente, Ulysses se empenhou na retirada de famílias das áreas alagadas.

As equipes do gabinete de Ulysses, coordenadas pessoalmente pelo deputado, já levaram cestas básicas (sacolões) as famílias dos bairros Cadeia Velha, Habitasa, Baixada da Habitasa, Taquari, Seis de Agosto, Cidade Nova, Quinze, Ayrton Senna, Aeroporto Velho, Bahia, Bahia Velha, Glória, Pista e Conquista. “Dentro das minhas possibilidades, estou ajudando as famílias mais necessitadas das áreas alagadas”, explica Coronel Ulysses. Ainda, para o deputado, “nesse momento difícil, todos, independentemente de ser político ou não, devem ser solidários, ajudar as pessoas, muitas das quais perderam tudo em função das enchentes”.

Na sexta-feira (8), Ulysses percorreu, de barco, as ruas alegadas do bairro Seis de Agosto, onde, com sua equipe do gabinete, sentiu de perto o sofrimento das vítimas das enchentes, conversou com as pessoas, e, mais uma vez, distribuiu cestas básicas (sacolões) às famílias. “Estamos aqui no bairro Seis de Agosto, onde, apesar da vazante do rio, a situação ainda é bastante crítica. As pessoas estão ilhadas e, muitas delas, sem ter o que comer. Vim aqui conversar com elas para prestar nossa solidariedade e, também, trazer uma ajuda”, explicou Ulysses.

O deputado recebeu o pedido de socorro da moradora Anielle e, prontamente, se dirigiu ao bairro com sua equipe. “Aqui, as pessoas estavam desassistidas. Pedi ajuda ao Coronel (Ulysses) para socorrer as pessoas; ele veio pessoalmente trazer ajuda (cestas básicas)”, conta Anielle. Explicou, também, em uma das ruas inundadas a ajuda às famílias ainda não havia chegado. “Sei que ele (Ulysses) está atendendo em outras áreas, mas o acionei e, prontamente, ele veio até nós”, disse.

Ulysses foi também até o bairro Bahia Velha. Ali, ele e sua equipe levaram água potável e cestas básicas (sacolões) para as famílias mais necessitadas. “Agradeço o empenho do Coronel Ulysses que veio até minha casa trazer água, cesta básica e, o mais importante, sua solidariedade a nós nesse momento difícil”, relatou Nilda de Paula, de 54 anos, moradora do lugar. Outra moradora do bairro, a dona de casa Maria Pereira, de 63 anos, foi outra família que recebeu assistência do deputado Coronel Ulysses e de seu gabinete. “Muito obrigado por vocês virem em minha casa, trazer comida para a gente; estou muito contente com vocês”, disse Maria, emocionada, ao receber a visita de Ulysses e a ajuda recebida.

