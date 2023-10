Bancada Federal do Acre inicia definição de emendas para Orçamento 2024

Nesta quarta-feira, 18, a Bancada Federal do Acre, coordenada pelo Senador Alan Rick (União-AC), realizou a primeira reunião para definir a destinação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 2024.

O cronograma de apresentação das emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2024 ainda não foi divulgado, mas a Bancada Federal do Acre iniciou as rodadas de reuniões com o objetivo de ouvir as demandas dos órgãos estaduais, instituições e prefeituras. Mais duas reuniões estão agendadas para acontecer, uma delas no dia 10, com os prefeitos e entidades federais do Acre, e outra no dia 11, com o Governo do Estado, ambas em Rio Branco.

Entre os projetos já em andamento, o senador Alan Rick defendeu a destinação de recursos para a ponte de Rodrigues Alves que hoje está embargada por decisão judicial. O senador trabalha junto ao DNIT para liberar a obra e recuperar os recursos que tiveram que ser remanejados para a BR 364, este ano, por força da ação judicial. “Solicitei ao DNIT que reponha os recursos no próximo ano para que possamos iniciar as obras. Eu destinarei mais recursos de minhas emendas e espero e apoio da bancada. Estou do lado do povo de Rodrigues Alves”, destacou.

