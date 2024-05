Segurança Pública recebe primeiros veículos e equipamentos comprados com emenda de R$ 10 milhões de Alan Rick

Entrega simbólica foi realizada no Ministério da Justiça, em BSB. Parte dos veículos adquiridos já estão no pátio da SEJUSP, em Rio Branco

Nesta quarta-feira, 8, no Ministério da Justiça, em Brasília, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega simbólica dos primeiros veículos e equipamentos comprados com emenda de R$ 10 milhões indicados pelo parlamentar ao Orçamento Geral da União de 2023 para o fortalecimento do trabalho de todas as forças de segurança do estado. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), representada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN/AC), Alexandre Nascimento, recebeu 14 caminhonetes, quatro carros de passeio tipo sedan, além de 50 notebooks e 3 drones.

Alan Rick ressaltou que a emenda foi destinada para contemplar todas as forças de segurança. “Dessas 14 caminhonetes, 9 foram adquiridas com a nossa emenda, as demais são doações do Ministério para o nosso estado que tanto precisa. Além deles há todos os outros equipamentos, também frutos de uma parte dessa emenda de R$ 10 milhões que destinei no primeiro ano representando o povo do Acre no Senado da República. Vem mais coisas e tudo o que está sendo adquirido irá contemplar as polícias civil, militar e penal, o nosso Corpo de Bombeiros e o Instituto Socioeducativo.” – disse.

O senador também agradeceu à secretária Nacional de Segurança Pública substituta, Camila Pintarelli, por todo o esforço da Secretaria para o emprego dos recursos e envio às forças de segurança do estado. Os veículos já estão em Rio Branco e os equipamentos estão sendo enviados. “Nós próximos dias comemoraremos com a entrega no Acre” – prometeu o senador.

“A entrega das viaturas e desses drones são fundamentais para a eficácia das operações de segurança pública, para as ações nas comunidades. As viaturas fazem um papel fundamental na questão ostensiva e preventiva e os drones trazem mais eficácia aplicada à tecnologia que vem embarcada nesses equipamentos”. – disse o presidente do IAPEN que também agradeceu ao senador Alan Rick pela destinação da emenda.

Também participaram do momento simbólico, o diretor da Secretaria de Governo do Acre, Márcio Pereira e o chefe da Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos, Elias Vaz de Andrade.

