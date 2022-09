Boiadeiro tem cabeça esmagada pelo próprio caminhão ao tentar ajudar motociclista menor não habilitado

Publicado 17 minutos atrás

em 13 de setembro de 2022

Por Alexandre Lima

Era por volta das 20h00 desta segunda-feira, dia 12, quando um boiadeiro identificado como Emerson Ferreira da Silva, de 33 anos, transitava pelo Ramal Cajazeira com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico) no km 26, sentido Brasiléia/Assis Brasil, com mais 19km até o local onde se envolveu em um acidente que lhe custou a vida.

Emerson teve morte instantânea após caminhão o esmagar contra barranco – Foto/arquivo pessoal

Segundo foi levantado no local, Emerson estava transportando gado em um pequeno caminhão gaiola, modelo Mercedes Benz, placas MZP 9895, quando foi surpreendido por um jovem em uma moto modelo Yamaha placa QWM 1H18, no alto de uma ladeira, que chegou a bater no veículo e caiu na lateral do ramal.

O boiadeiro então resolveu parar para prestar ajuda no alto da ladeira. Talvez, na intensão de socorrer o motociclista, não teria acionado o freio-de-mão em sua totalidade e saiu da boleia.

Já quando estava atrás, não percebeu que o caminhão perdeu o freio e começou a descer a ladeira e quando foi alertado pelo motociclista, a parte de trás já estava encima o arrastando de encontro ao barranco, tendo o tórax imprensado e a cabeça totalmente esmagada, sofrendo morte instantânea no local.

O caminhão tombou na ladeira, com os animais que estavam sendo transportado, mas escaparam com ferimentos leves, foram libertos e soltos depois. O motociclista que teria sofrido pequenos ferimentos e uma suspeita de rompimento em um dos tendões, foi levados por terceiros para o hospital na cidade, onde foi atendido e ficou em observação.

Homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, junto com o carro do IML, estiveram no local, para resgatar o corpo, levar ao IML na Capital e fazer anotações para fazer o relatório da perícia. Um trator foi disponibilizado até o local para retirar o caminhão do meio do ramal.

Policiais Militares descobriram no hospital que, o condutor da moto é um adolescente de 17 anos ainda não habilitado. Informaram que não foi conduzido para a DP de imediato, devido estar em observação médica, mas, deverá ser apresentado ao delegado durante a manhã dessa terça-feira, dia 13.

Cerca de 6 anos atrás, outro acidente foi registrado praticamente no mesmo local, onde um motociclista perdeu a vida ao se chocar sua motos contra um camihão boiadeiro do mesmo modelo.

