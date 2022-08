Sefaz entrega obra de revitalização de agência em Brasileia

Almir Andrade

Mais uma agência da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) devidamente reformada e revitalizada foi entregue nesta quinta-feira, 11; desta vez, para a população do município de Brasileia. A intenção é potencializar a efetividade dos serviços prestados no município e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores.

Com um espaço otimizado, mais amplo e moderno, situado numa área de fácil acesso e localização, na região central da cidade, as recém-inauguradas instalações contam com novo aporte elétrico, lógico e hidráulico, substituições de esquadrias (fechamento de vãos), pisos, forros e grades, novo revestimento em pintura, bem como climatização com novos aparelhos de ar-condicionado.

Outro destaque fica por conta de que o novo projeto cumpre devidamente a Norma nº 9050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que garante acessibilidade às pessoas com deficiência.

Entre as melhorias já implantadas, desponta a disponibilização de um veículo para atividades administrativas e de fiscalização na unidade.

As novas instalações propiciam uma maior qualidade na oferta de serviços e uma nova sistemática no atendimento, dando agilidade, por exemplo, a procedimentos de emissão de nota fiscal, parcelamentos de impostos, entre eles, sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e outros.

“É com muita satisfação que inauguramos esse espaço, que é a sede da Secretaria da Fazenda em Brasileia. Meu desejo é de que a comunidade local, nossos servidores e colaboradores desfrutem desse espaço e que o melhor atendimento seja ofertado àquela que do nosso trabalho mais precisa, a sociedade”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Ao todo, seis agências da Sefaz já foram inauguradas/revitalizadas no estado. São elas: Plácido de Castro, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil e, agora, Brasileia. Restam ainda as unidades fazendárias de Xapuri e Sena Madureira e os postos fiscais da Tucandeira e do Picapau.

A solenidade foi prestigiada pelo secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, os secretários adjuntos Clóvis Gomes (Receita) e Elson Chaves (Tesouro) e representantes da área administrativa e fiscal da Sefaz, bem como servidores da agência recém-revitalizada e o vice-prefeito Carlos Armando, o “Carlinhos do pelado”.

