Chuvas se intensificam nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri

Na leitura de hoje (14), os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Rio Acre registraram redução de nível na leitura das 7 horas, exceto em Aldeia dos Patos, Assis Brasil e Brasileia.

No entanto, a plataforma de monitoramento localizada em Aldeia dos Patos apresentou falha para chuva.

Os dados foram compilados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Houve registro de chuvas significativas em Assis Brasil, com 28,4 milímetros; Brasileia com 34,8 milímetros e Xapuri com (33,6 mm) nas últimas 24 horas.