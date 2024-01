Alan Rick anuncia pagamento de emendas para ações sociais e pesquisa

São R$ 2,4 milhões para investimentos nos Centros de Referência da Assistência Social, em entidades sociais e na Fundação de Tecnologia do Acre

O senador Alan Rick (União Brasil) anunciou o pagamento de emendas parlamentares que somam R$ 2,4 milhões. Em post nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, o parlamentar ressaltou o pagamento de R$ 900 mil para a Fundação de Tecnologia do Acre (FUNTAC), que desenvolve projetos de pesquisa científica e tecnológica em busca de soluções que priorizem o estimulo das atividades produtivas aliadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Em postagem anterior, o senador destacou outra emenda de R$ 1,5 milhão para compra de equipamentos e veículos que serão entregues aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e às entidades sociais de Rio Branco.

Os CRAS contemplados serão os dos bairros Cidade Nova, Cidade do Povo, São Francisco e Santa Helena que receberão equipamentos. A lista de entidades sociais tem o Projeto Oportunidades, da Organização Nacional de Valorização da Vida, Educação e Saúde – ONNVES, a Fundação Afif Arão e a Associação Amigos do Peito que receberão veículos e equipamentos. A Associação Cristã Alfa também será beneficiada com equipamentos.

A presidente da Funtac, Iuçara Souza, festejou a chegada dos recursos agradecendo ao senador. “Agradeço o apoio e confiança. Por acreditar e investir na pesquisa científica e aplicada, por acreditar na inovação tecnológica do nosso estado” – disse.

Ao comentar o pagamento dos recursos, o senador falou sobre a expectativa de ver as ações em andamento. “Com o dinheiro em conta, a prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Assistência Social, e a Funtac já podem realizar os investimentos. O nosso compromisso é trazer os recursos para que as prefeituras, o governo do estado e as autarquias desenvolvam ações que beneficiem o nosso povo. A entrega desses equipamentos e veículos, por exemplo, será de grande importância para a assistência aos mais vulneráveis. Agora é só a prefeitura dar andamento a compra porque o dinheiro já está na conta.” – disse.

O senador também ressaltou a importância da população acompanhar o mandato dos parlamentares. “Uso muito as redes sociais para dar transparência ao nosso mandato. Para que os que confiaram no nosso trabalho possam acompanhar tudo de perto. Quem usa muito o instagram é só seguir @alanrickm, no facebook @alanrickoficial ou procurar Alan Rick Miranda nas outras redes.” – concluiu.

