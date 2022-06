Colisão entre motos mata um e deixa outro gravemente ferido

A Colisão entre duas motos aconteceu na estrada entre as Vilas do Incra e Vila do “V” localizadas na altura do km 38 da Rodovia AC10, também conhecida por estrada de Porto Acre.

De acordo com informações, um dos condutores tentou desviar de um buraco e colidiu de frente com outra motocicleta que trafegava em sentido oposto.

Cícero Balbino da Silva,75 anos, vítima fatal. Foto: James Silva

As duas vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU baseado na Vila do V, mas no caminho, a vítima identificada por Cícero Balbino da Silva, de 75 anos, teria agravado o estado de saúde, sendo necessário a interceptação da viatura de suporte avançado, 01, mas ao chegar em frente ao Pronto Socorro de Rio Branco, Cícero não suportou a gravidade das lesões internas (hemorragia), e morreu dentro da viatura.

Rogério Oliveira, 24 anos, está em estado grave no PS. Foto: James Silva

A outra vítima Rogério Oliveira, de 24 anos deu entrada no PS em estado grave com várias lesões e fraturas.

