Com mandados prisão na Capital por assaltos, homem é preso em Brasiléia pela Polícia civil

Por Alexandre Lima

Agentes da delegacia do município de Brasiléia, cumpriram a ordem de prisão emitida pela Comarca nesta quarta-feira (13), contra Wheycles Borges Marinho. O homem é acusado de envolvimento com dois assaltos na capital do Acre.

Segundo foi apurado, os agentes da Polícia Civil estavam investigando uma suposta tentativa de homicídio contra Wheycles, ocorrida recentemente entre grupos criminosos na fronteira.

Após conseguirem os dados do homem, foram buscar no sistema informações e descobriram que havia dois mandados de prisão em aberto. Munidos dos documentos, Wheycles foi localizado e preso sendo conduzido para a delegacia.

Wheycles será transferido para o presídio estadual FOC na Capital nesta quinta-feira (14), onde ficará a disposição da justiça sobre seu futuro.

