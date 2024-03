BANJORF de Plácido de Castro é considerada a melhor fanfarra do Acre em 2023

Por Jonys David (Ceara)

BANJORF: A Supremacia da Música Acriana

No cenário vibrante das bandas e fanfarras, um nome brilha com intensidade indiscutível: BANJORF, a sigla que ecoa como sinônimo de excelência musical. E em 2023, mais uma vez, essa banda aclamada do Acre reina soberana, sendo coroada como a melhor do ano.

O prestígio da BANJORF foi consagrado no último campeonato promovido pela Associação das Bandas e Fanfarras do Estado do Acre, onde a Fanfarra de Plácido de Castro, pertencente à BANJORF sob o comando da Regente Dany Lopes e o Coreografo Douglas Whitney, conquistou o título geral. Esta vitória não apenas demonstra o talento individual da banda, mas também ressalta o espírito de colaboração e coesão que a BANJORF incorpora.

Este não foi um triunfo isolado. De fato, a BANJORF alcançou o topo em um dos eventos mais prestigiados do estado: o terceiro Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras do Acre, que contou com a participação de grupos de Rondônia, adicionando uma dimensão ainda mais competitiva à disputa. Entre as 15 bandas participantes, a BANJORF brilhou com um desempenho excepcional, obtendo uma pontuação impressionante de 863,3.

O destaque da BANJORF neste campeonato foi a sua banda de percussão marcial, cujo desempenho não só foi impecável, mas também transcendental. Com uma pontuação que a distinguiu como a melhor banda do ano, a BANJORF reafirmou sua posição como uma força inigualável no cenário das bandas e fanfarras.

Além disso, os méritos da BANJORF se estendem além da competição local. Em 2022, a banda, conhecida também como Lyras de Prata, conquistou o primeiro lugar em um prestigiado campeonato em Candeias do Jamari, em Rondônia. Essa vitória não só reforçou o domínio da BANJORF em sua terra natal, mas também serviu como um veículo para levar a rica cultura do Acre para além de suas fronteiras.

O sucesso da BANJORF não é apenas resultado de habilidades musicais excepcionais, mas também do comprometimento com a excelência, dedicação incansável e uma paixão inabalável pela música. Com uma trajetória de vitórias consistentes e um legado que transcende fronteiras geográficas, a BANJORF se firma como um ícone indiscutível da música e cultura acreana, elevando o estado do Acre ao cenário nacional e internacional das bandas e fanfarras.

