Projeto de Fábio Rueda inclui ensino de primeiros socorros no ensino médio

Projeto de autoria do deputado Fábio Rueda (UB/AC) dispõe sobre o ensino de primeiros socorros básicos no ensino médio. O deputado pretende que no currículo do ensino médio seja ofertado no conteúdo programático da educação física o ensino dos primeiros socorros. Pela iniciativa, segundo o parlamentar, os alunos serão instruídos para: a) reconhecimento de situações de emergência; b) procedimento primário de avaliação da vítima;c) técnicas básicas de compressões torácicas em adultos e d) protocolos básicos para situações de engasgamento.



De acordo com o deputado, a proposição surge da necessidade de capacitar jovens estudantes para agir diante de situações de emergência, promovendo, assim, a segurança e bem estar coletivos. Além de preparar estudantes para primeiros socorros, garante o deputado, a iniciativa promove o desafogamento de hospitais e unidades de saúde em razão da atuação preventiva diante de acidentes do cotidiano.

Médico de formação, Rueda assegura que o ensino de primeiros socorros no currículo do segundo grau vai alinhar a educação com as necessidades sociais, “visto que no ensino médio os jovens já estão com a mente formada para contribuir efetivamente no desenvolvimento do ambiente onde estão inseridos”. O deputado pontua que o ensino dos primeiros socorros no 2º grau contribui para a formação integral do estudante grau , fortalecendo o currículo escolar, ”preparando os jovens para situações reais e promovendo uma educação mais abrangente”.,



Objetivo fundamental: salvar vidas



Para o parlamentar, é evidente que o ensino de primeiros socorros no 2º grau proporciona conhecimentos fundamentais que podem salvar vidas, “colocando a proposta em alinhamento às práticas internacionais”. Rueda destaca que é preocupação da escola a prevenção e atendimento de acidentes e quanto mais pessoas detiverem o conhecimento na prática dos Primeiros Socorros podem auxiliar na prestação do auxílio no momento da ocorrência, preservando vidas.



O deputado salienta ainda que um acidente pode ocorrer a qualquer momento seja no trânsito dentro da cidade, na estrada, no trabalho, ou mesmo em casa. É preciso, alerta Rueda, estar preparado para socorrer a vítima e manter os sinais vitais .”E o conhecimento básico dos primeiros socorros por parte dos estudantes do 2º grau vai evitar acidentes e ,sobretudo,, prevenir possíveis agravamentos até a chegada ou encaminhamento para profissionais devidamente habilitados”.

