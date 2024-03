Coronel Ulysses entrega caminhonete à AGEAC e destina emenda de R$ 1 mi para construir pontos de ônibus na BR-317 e Transacreana

Deputado Ulysses garantiu os recursos por meio de emenda de bancada no orçamento do Ministério do Turismo. Os recursos serão utilizados pela agência reguladora na construção de abrigos para passageiros na BR-317 e Rodovia Transacreana

BRASÍLIA (18.03.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) entregou nesta segunda-feira (18) uma caminhonete L200 Triton GLS, 2.4, modelo 2023/2024, tração 4×4, à Agência Reguladora de Serviços do Estado do Acre (AGEAC). A entrega do veículo é fruto de emenda de Ulysses no valor de R$ 250 mil ao órgão regulador.

Além de garantir a compra do veículo, Ulysses também destinou mais R$ 1.050.000,00 por meio de emenda de bancada para o órgão. O dinheiro será utilizado na construção de 15 pontos (paradas) de ônibus ao longo das rodovias BR-317, no trecho Rio Branco-Assis Brasil, e AC-090 (Transacreana). Os recursos são do orçamento do Ministério do Turismo.

“Nossa ação é no sentido de assegurar conforto e mais dignidade às pessoas que trafegam nessas rodovias”, explica Ulysses, acrescentando que, em Brasília, tem colocado a estrutura de seu gabinete para garantir recursos para obras essenciais ao desenvolvimento do Acre e ao bem-estar de sua gente.

Durante a entrega da caminhonete, o presidente da AGEAC Luís Almir Brandão, afirmou que o deputado Coronel Ulysses tem sido um parceiro importante para alavancar as atividades da agência reguladora. De acordo com Brandão, as emendas alocadas para a agência refletem o compromisso do deputado no sentido de impulsionar o desenvolvimento e o crescimento socioeconômico do Acre. Ele ainda destacou que a caminhonete entregue nesta segunda-feira ajudará a AGEAC no reforço da fiscalização nos municípios acreanos.



De acordo com Brandão, o veículo será utilizado nas atividades da gestão administrativa da agência, bem como fiscalizações no interior do estado. “Louvamos a atitude do Coronel Ulysses, não apenas por destinar recursos para a compra do veículo, mas, também, por seu empenho pessoal em atender os pleitos formulados pela agência a seu gabinete”, ressaltou. Ainda segundo Brandão, o apoio e a parceira com o deputado Coronel Ulysses é essencial e estratégico para o fortalecimento da agência reguladora acreana.

