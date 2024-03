Vereador propõe Valorização dos Professores (VDP) e Informatização da Educação em Epitáciolandia

Por Jonys David (Ceara)

O Vereador Zé Maria, do União Brasil, apresentou um anteprojeto nesta segunda feira, 18, que visa a valorização dos professores e a informatização do sistema educacional no município de Epitáciolandia. Inspirado no modelo de remuneração anual já existente no estado do Acre, o anteprojeto propõe a implementação de um sistema semelhante a nível municipal.

De acordo com a proposta, caso o anteprojeto seja aprovado e convertido em projeto de lei, a prefeitura de Epitáciolandia será responsável por pagar anualmente um adicional aos professores que atenderem aos requisitos estabelecidos. Esse sistema de renumeração visa reconhecer o trabalho e o empenho dos profissionais da educação no município.

Além da valorização financeira, o anteprojeto também contempla medidas para facilitar o trabalho dos professores. Uma delas é a aquisição de um notebook para cada professor, visando auxiliar no processo de ensino e organização das atividades escolares.

Outra importante iniciativa proposta pelo vereador é a criação de um portal da transparência exclusivo para a educação. Esse portal terá como objetivo fornecer informações detalhadas sobre os trâmites educacionais, incluindo dados como chamadas, boletins e outras informações relevantes de cada escola do município. Essa medida visa garantir uma gestão mais transparente e eficiente da educação em Epitáciolandia.

Após a apresentação do anteprojeto, o próximo passo será encaminhá-lo para o executivo municipal, onde será analisado e, caso aprovado, transformado em um projeto de lei. Se o projeto for aprovado pela câmara municipal, a prefeitura terá a responsabilidade de implementar as medidas propostas, contribuindo assim para a valorização dos professores e para a melhoria da qualidade da educação no município de Epitáciolandia.

