CrediSIS CapitalCredi apresenta resultados positivos da cooperativa de crédito durante Assembleia Geral

Cooperados da CrediSIS CapitalCredi participaram neste sábado, 8, da Assembleia Geral de 2024 da cooperativa, onde foram apresentados resultados do ano de 2023. A atividade aconteceu no formato on-line, mas também pôde ser acompanhada presencialmente na unidade da cooperativa da Via Chico Mendes, em Rio Branco.

O Conselho de Administração expôs aos 1.485 cooperados números significativos, entre eles o que se refere as sobras brutas, que resultaram em R$ 3.304.640. Em relação aos ativos totais a CrediSIS CapitalCredi atingiu R$ 268.617.556, que equivale a um crescimento de 32,10% em relação ao ano anterior. No tocante aos depósitos totais, a cooperativa chegou ao montante de R$ 213.467.625, correspondente a um avanço de 46,87%. Nas operações de crédito, a cooperativa fechou o ano com a carteira na ordem de R$ 96.564.142. Em relação ao capital social, o crescimento foi de 19,18%, com R$ 40.203.621em números absolutos.

O presidente da CrediSis CapitalCredi, Ozimar Vieira, enfatizou o esforço da equipe de colaboradores e da diretoria, mas sobretudo, agradeceu aos cooperados pela confiança.

“O principal fator que contribuiu para esses números, foram os esforços de cada colaborador, conselheiros e membros da diretoria, que certos com o propósito de cumprimento de metas e crescimento do cooperativismo, se engajaram e mais uma vez superamos todas as expectativas. Buscamos sempre valorizar nossos colaboradores e somos convictos que o espírito cooperativista de cada um é proveniente da ajuda de todos”, disse.

Ozimar Vieira destacou ainda o crescimento do número de cooperados. “A Cooperativa busca promover, cada vez mais, o desenvolvimento regional e da comunidade local, fazendo com que tenhamos um número cada vez maior de pessoas beneficiadas em ser um cooperado. A CrediSIS CapitalCredi passou a ser uma instituição de 1.485 cooperados em 2023, crescendo 14,23% no último ano. Estamos felizes e satisfeitos com os resultados, os números são bastante animadores. Nossos cooperados podem esperar, como sempre, dedicação e muita seriedade. A gente trabalha duro, arduamente, para cuidar do dinheiro deles, sempre baseados no nosso pilar que é a segurança. Segurança jurídica, institucional e nas operações. Na Assembleia tratamos da prestação de contas, que são as exigências do Banco Central, essas contas já foram aprovadas por uma auditoria que é indicada pelo Banco Central. Então, a gente levou a Assembleia, foram todas aprovadas, a maioria por unanimidade”, pontuou.

Para o cooperado Sérgio Calixto de Andrade, os resultados apresentados foram muito satisfatórios. “Fiquei muito satisfeito, percebemos o crescente resultado da cooperativa de crédito e a gente percebe alterações que sempre tem como objetivo a melhoria para os cooperados de modo geral”, disse.

De seu lado, a cooperada Samara Pinheiro destacou o formato on-line da assembleia, de forma que todos os cooperados tiveram a oportunidade de participar, opinar e votar. “Os resultados apresentados foram satisfatórios, foi muito interessante a Assembleia, eu gostei muito do formato online, pois na impossibilidade de estar fisicamente aqui, a gente consegue participar online e ficar a par de todas as alterações, é muito válida, um processo de inclusão dos cooperados”, finalizou.

Responsabilidade social e expansão

A CapitalCredi foi instituída há 21 anos e possui três agências em Rio Branco, uma na Avenida Ceará, outra na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito, e uma no bairro Sobral, também possui agência no município de Acrelândia.

No que se refere a responsabilidade no âmbito social, a CrediSis CapitalCredi apoia causas importantes como: o Leilão Direito de Viver, cujos recursos financeiros são destinados para o tratamento de pessoas com câncer no Hospital do Amor em Rio Branco; faz contribuição para a organização sem fins lucrativos GMUVIN, que se dedica à promoção dos direitos sociais das mulheres, entre outras iniciativas.

Texto e fotos: Andréia Oliveira

