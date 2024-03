Defesa Civil e Bombeiros avalia residências para retorno de famílias desalojadas em Epitaciolândia

Equipes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Agentes da Secretaria de Assistência Social, conforme o nível do rio Acre vai baixando, estão averiguando casa por casa para ver se já é seguro o retorno das famílias para suas residências.

Segundo informou o Tenente/BM Marinho, é imprescindível essa avaliação prévia para ver se a agua não causou danos a estrutura das casas.

“Estamos aqui trabalhando junto com a Defesa Civil de Epitaciolândia para garantir que todos possam voltar com segurança para suas casas, a segurança das pessoas é prioridade nesse momento. Pontual o tenente.

A prefeitura também está indo nas casas que já estão e áreas onde o nível do Rio Acre baixou, para entregar os kits de limpeza e assim que estiver tudo dentro das medidas de segurança, essas famílias serem realojadas em suas casas.

O prefeito Sérgio Lopes, durante toda a manhã montou equipes para assim que o nível do Rio Acre baixar dando condições, agirem rapidamente na limpeza das ruas e auxiliar os moradores no retorno para as suas residências.

