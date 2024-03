Prefeitura de Assis Brasil intensifica serviços de limpeza, atendimentos de saúde e entrega de cestas básicas

Com a baixa do Rio Acre e o retorno para casa das famílias que estavam em abrigos públicos, a Prefeitura de Assis Brasil deu início nesta quarta-feira, 28, com a operação pós-enchente nos bairros afetados pela cheia do Rio Acre com ações das Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Assistência Social e Saúde.

O trabalho de limpeza começou pelo bairro Bela Vista com a retirada de entulhos, limpeza de bueiros, valas e lavagem das ruas que ainda estão com muita lama. A ação é coordenada pelo vice-prefeito Reginaldo Martins.

O prefeito Jerry Correia enfatizou a preocupação da gestão após a alagação. “Hoje nossa equipe inicia uma nova etapa pós-cheia que é a limpeza dos bairros, retirada de entulhos, estamos cuidando agora da cidade e das famílias, tivemos mais de 500 famílias desabrigadas entre cidade, aldeias e área rural, e estamos dando resposta rápida, oferecendo alimentação, água, serviço de assistência social e de saúde”, explicou.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social têm se dedicando constantemente desde o início da cheia com o acolhimento e cadastro das famílias, levantamento das residências, entrega de kits de limpeza, e hoje iniciou a entrega de cestas básicas para as famílias que foram atingidas na cidade, além de fazer o levantamento junto com a Defasa Civil sobre a necessidade de aluguel Social, tendo em vista que alguns moradores tiveram suas residências com danos que o impediram de morador voltar para casa.

O morador Douglas, que teve sua casa alagada e ficou abrigado no abrigo público, destacou a importância da ajuda dada pela Prefeitura.

“Passamos por momentos muito difíceis, mas o sofrimento foi amenizado porque a Prefeitura na pessoa do prefeito Jerry e do vice-prefeito Reginaldo, prestou toda assistência com alimentação, acompanhamento, recebemos kit de limpeza, toda a equipe está de parabéns”, disse o morador.

Serviços de Saúde

A equipe da Secretaria de Saúde vem prestando assistência às famílias desde que chegaram aos abrigos, oferecendo orientações e atendimento médico quando necessário. Após a cheia iniciou também as orientações de cuidados e nesta quarta-feira, 28, montou uma estrutura no bairro para atender a população atingida pelas águas, onde foram prestados atendimentos de enfermagem, testes rápidos, imunização, do Bolsa Família, consultas com Assistente Social, Vitamina A, entrega de kits de Saúde Bucal, atendimentos farmacêutico e encaminhamento para as unidades de saúde. A equipe ficará no bairro prestando atendimentos até sexta-feira, 01 de março.

