Delegado-Geral realiza visita técnica as obras da DEAM em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 25, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, realizou visita técnica a obra da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) que passa por reforma e ampliação.

Participaram da visita o Delegado-Geral, José Henrique Maciel, a Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) , Socorro Rodrigues e a conselheira de honra do Conselho Estadual dos Direitos da Mulheres (CEDIM) Valdete de Souza, além de engenheiros e arquitetos da instituição.

A obra é uma demonstração clara de que o Governo do Estado vem realizando investimentos pesados na aérea da segurança pública na busca por uma cultura de paz.

Durante a visita o Delegado-Geral apresentou o projeto e as mudanças que está sendo feitas na estrutura.

Os espaços da nova delegacia abrigará Sala do Advogado, Sala de Acolhimento a Mulher Vítima, espaços readequados para oferecer a população um atendimento célere e acolhimento digno a quem mais precisa.

Além do acolhimento e atenção a mulher vítima, a delegacia oferecerá as condições necessárias aos delegados, escrivães e agentes para que possam desenvolver suas atividades e ofertar a excelência na prestação dos serviços a população do Acre.

A obra segue com as adequações necessárias e em um pequeno espaço de tempo será inaugurada e entregue a população de Rio Branco.

