Deputado Tadeu Hassem participa do evento que reuniu, em Brasileia, a comitiva dos Ministros Waldez Góes e Marina Silva

Por Alemão Monteiro

O deputado estadual Tadeu Hassem esteve no município de Brasileia participando do evento que reuniu a comitiva do governo federal, composta pelos Ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva que vieram reafirmar o compromisso do governo federal em fornecer todo o apoio necessário para a reconstrução das áreas e famílias atingidas pela alagação de 2024.

Na ocasião, o parlamentar agradeceu a sensibilidade da equipe que se deslocou até Brasileia e puderam ver de perto a destruição causada pelo alagação do Rio Acre, enfatizando que este é o momento de dar-se às mãos diante de tamanha necessidade.

“Eu quero agradecer profundamente essa comitiva do governo federal que se dispôs a vir até aqui, a convite da nossa bancacada, para ver de perto a nossa realidade e vieram prestar assistência e anunciar medidas de apoio à população afetada pela enchente do rio Acre, que desabrigou milhares de famílias no município. É muito triste o que nós vemos diante dos nossos olhos, mas sei que com o comprometimento e seriedade da nossa prefeita e sua equipe, Brasileia se recuperará de mais essa destruição e podem contar comigo me coloco a disposição assim como o meu gabinete para ajudar o nosso querido município”, concluiu.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp