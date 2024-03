Polícia Civil cumpre mandado de prisão de suspeito de tráfico de drogas

Ascom/ PCAC

Na tarde desta segunda-feira, 04, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma operação bem-sucedida que resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito de tráfico de drogas na região do Quinari. A ação foi conduzida pela equipe de investigação da Delegacia-Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard.

O mandado de prisão foi expedido contra D. O. da C., de 24 anos, que estava sendo investigado por sua suposta participação em crimes de tráfico e associação para o tráfico, ocorridos no ano de 2021 na mesma localidade. Desde o oferecimento da denúncia, o suspeito se encontrava em local desconhecido pelas autoridades policiais.

Após diligências e investigações realizadas pela equipe, o suspeito foi localizado e detido pelas autoridades policiais na tarde de hoje. Ele será encaminhado ao Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia, onde serão tomadas as providências cabíveis conforme a legislação vigente.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a repressão de outras atividades criminosas, visando garantir a segurança e a tranquilidade da população do Quinari e de todo o estado do Acre”, disse o delegado Rômulo Barros.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp