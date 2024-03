Governador e prefeito levam assistência a aldeias do Rio Iaco

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, coordenaram uma ação humanitária na Terra Indígena Mamoadate. A mobilização aconteceu nesta terça-feira, 5, e contou com a presença do General Brigadeiro Diógenes, comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, do Coronel Batista, Coordenador da Defesa Civil Estadual e da Secretária Especial dos Povos Indigenas, Francisca Arara.

A região que é banhada pelo Rio Iaco também sofreu com a enchente do manancial. As águas atingiram dezenas de aldeias e deixaram famílias desabrigadas, roçados destruídos e moradias danificadas.

Com a união de diversas instituições, foi possível chegar até a localidade que fica em um ponto muito isolado do estado. O Exército Brasileiro disponibilizou uma aeronave para ajudar transportar cestas de alimentação, filtros e kits de limpeza. Já a Prefeitura de Assis Brasil enviou uma equipe por terra, também com o apoio de um caminhão do Exército levando mais 200 cestas com alimentos. A viagem durou mais de 10 horas por conta das fortes chuvas que castigam a região.

Desde o último sábado, 2, uma equipe coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social está na região, realizando levantamentos em todas as aldeias e levando assistência às famílias.

Na manhã desta terça-feira, 5, o prefeito Jerry Correia juntamente com o Coronel Batista e a Secretária Francisca Arara foram transportados de helicóptero até a aldeia Jatobá, ponto escolhido para montar a logística de distribuição de donativos.

Uma outra aeronave do Exército Brasileiro seguiu para o local levando cestas com alimentos, fazendo várias viagens para atender as primeiras aldeias.

O governador Gladson Cameli chegou na aldeia Jatobá por volta das 11:30 da manhã acompanhado pelo General Brigadeiro Diógenes, comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva. As lideranças de diversas aldeias recepcionaram o chefe do executivo estadual e agradeceram pela presença.

O prefeito e o governador aproveitaram para ouvir os moradores sobre a situação que estão vivendo em suas terras. Além do assunto da enchente, os indígenas aproveitaram para reivindicar outras ações para melhor as condições de vida na região.

A ação humanitária continua durante toda essa semana na Terra Indígena. Na quinta-feira, 7, o Exército Brasileiro, a Prefeitura de Assis Brasil, o Governo do Estado e Secretaria Especial de Saúde Indígena, irão promover uma grande ação de saúde e assistência social na aldeia Jatobá.

