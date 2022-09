Derrubada na zona rural de Epitaciolândia registra uma morte neste sábado, dia 24

Por Alexandre Lima

Um jovem de apenas 20 anos, identificado como Jonatas dos Santos Machado, foi vítima quando trabalhava em uma derrubada que fazia com um colega, no Ramal do Prata, interior do município de Epitaciolândia, na manhã deste sábado, dia 24.

Segundo foi relatado pelo dono da propriedade, identificado como Natalino, teria contratado o jovem para fazer o trabalho no local determinado. Foi quando a árvore que estava cortando na companhia do colega, teria tombado para o lado oposto, lhe atingindo pela região da cintura e costelas, lhe jogando no chão ficando desacordado e agonizando.

Momento registrado em que o jovem ainda estava com vida sendo levado para o hospital por um vizinho.

Enquanto Jonatas aguardava a chegada de ajuda que foi pedida ao vizinho que tem um carro, uma equipe do SAMU foi acionada para ir de encontro no meio da viajem, onde colocaram o jovem na ambulância, iniciando os primeiros socorros na tentativa de salvar sua vida.

Jonatas ainda chegou com vida no hospital regional Raimundo Chaar, mas, devido os ferimentos, não resistiu e morreu momentos depois. Segundo foi avisado pelos agentes da delegacia de Epitaciolândia, o corpo do jovem seria levado pela equipe do IML à Capital, onde passaria por perícia forense.

O caso estará sendo analisado pela Delegacia Geral de Polícia do Município, onde aconteceu a tragédia.

