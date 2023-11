Homem que foi filmado furtando fios é assassinado a tiros em Brasiléia; Polícia investiga caso

Por Alexandre Lima

Os investigadores da Polícia Civil do município de Brasiléia foram acionados nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 29, para tentar solucionar um assassinato ocorrido no bairro Leonardo Barbosa, na Rua Major de Almeida, zona periférica da cidade.

Lucas foi morto com um tiro nas costas.

No local, encontraram um homem caído junto a uma bicicleta e com uma peça de fio enrolado no seu corpo. Foi quando de imediato, identificaram a vítima que vinha sendo procurado pela cidade, acusado da prática de furto de fios pela fronteira.

Lucas Santos da Silva, de 21 anos, apareceu recentemente furtando fios no centro da cidade, em frente ao Fórum, cortando e levando uma peça de aproximadamente 10 metros pelo meio da Praça Ugo Poli.

Quando as autoridades chegaram no local, Lucas já não apresentava sinais de vida. Ao verificar o corpo, foi localizado duas perfurações de tiro nas costas, no lado do coração.

Ao encontrarem o corpo de Lucas, o mesmo estava portando uma grande peça de fios, possivelmente que havia sido furtada de algum local nas cidades de Brasiléia ou Epitaciolândia.

O corpo foi retirado do local pela equipe do Instituto Médico Legal – IML, e lavado para a Capital, onde passará pelos procedimentos para depois ser entregue aos familiares.

Em tempo, foi informado que Lucas seria o principal suspeito da prática de furto de fios na fronteira, podendo ser o que causou o apagão na comunicação de Epitaciolândia neste final de semana.

O caso está sendo investigado com intuito de chegar ao suspeito e a motivação do assassinato.

