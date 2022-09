PRF apreende cigarros contrabandeados da Bolívia e prende contrabandista

A PRF realizou uma abordagem a um veículo modelo Ford/Ka, de cor preta, que trafegava na BR-317, já no município de Senador Guiomard, durante a madrugada deste sábado (24).

Os policiais pararam o veículo e durante a vistoria veicular foi localizado aproximadamente 7 mil maços de cigarros, divididos em várias caixas de papelão. O cigarro tem origem estrangeira e são oriundos da Bolívia.

Diante do crime de contrabando, foi dada voz de prisão ao motorista e o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Federal na capital, Rio Branco. Toda a carga será dado o descaminho por não possuir registro legal no País e o detido responderá por crime de contrabando ilegal no País.

