DHPP começa a ouvir testemunhas sobre o assassinato de mototaxista em Rio Branco

Uma testemunha foi ouvida no início da tarde desta segunda-feira, 25, na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. O foco é colher informações para ajudar na elucidação do assassinato do motociclista Auderlan da Silva de Lima, de 31 anos. O crime aconteceu na noite de domingo, 24, no Ramal do Macarrão, região do 2º Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, Auderlan da Silva foi deixar um passageiro no local. Assim que foi acionado para a fazer a corrida, o profissional comunicou a namorada. Como a vítima demorou para responder uma ligação, ela ligou para a Polícia Militar e, ao chegar no endereço, os PMs encontraram o corpo de Auderlan. A perícia constatou que o motociclista foi assassinado com um tiro na cabeça.

“Neste momento a DHPP não tem uma única linha de investigação, trabalhamos como todas as hipóteses”, disse o Delegado Ricardo Casas, que está à frente do inquérito.

