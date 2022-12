Diretora da UTI do Hospital do Juruá alerta população sobre golpe aplicado a familiares de pacientes internados

Um novo golpe está sendo aplicado em Cruzeiro do Sul, nas famílias de pacientes internados na UTI. Os golpistas se passam por profissionais da unidade pedindo dinheiro para comprar medicamentos e realizar exames, informando que foi uma conduta de urgência e que é de extrema importância para salvar a vida do paciente.

A diretora do Hospital Regional do Juruá, explicou que a unidade não compactua com esse tipo de conduta e alerta a população para que não caiam no golpe.

“Essa é a segunda vez que este golpe é aplicado, há 8 anos, um homem passava-se por um médico da central de leitos de nome Carlos. Pedimos que não depositem e nem transfiram dinheiro a pedido de pessoas se passando por nossa equipe do HJ”, esclarece a gestora Alba Waldilene.

